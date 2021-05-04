因應疫情發展，新竹市政府為加強防疫工作，決定4日起全市社區據點5月底前改為供餐不共餐，而在本月15、16日國中學測將登場，試場也將全面消毒，其它公共場合包括交通場站、傳統市場，市府也加強消毒。

去年初起為加強防疫，新竹市政府曾祭出包括據點不共餐等多項管制措施，也曾因疫情降溫而恢復共餐，但近日因華航機師、諾富特旅館疫情升溫，新竹市政府決定今天起包含社區據點改為「供餐不共餐」，請民眾以外帶方式用餐，保護自己也保護家人。

市府祕書長陳章賢今天上午也於市務會議中表示，因應即將到來的5月15日、16日國中會考，將對試場全面消毒防疫，確保應試學生健康，城銷處也將加強查核防疫旅館，確保工作人員及住宿旅客健康。

市府指出，新竹市延續中央流行疫情指揮中心過去公布的「秋冬防疫專案」，包含醫療照護、公共運輸、賣場市集、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等人多密集的場所，民眾都應佩戴口罩，未依規定經勸導不聽，可處3000至1萬5000元罰鍰；另公有場館持續落實出入實聯制、量體溫、消毒等防疫工作，請民眾配合。

(中時 )