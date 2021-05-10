行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，上午行政院召開防疫會議，因應國際疫情近期再度升溫，各國受到變種病毒威脅。在聽取指揮中心、交通部及華航的相關報告後裁示後，為了穩定國內疫情，政府將推出清零計畫 2.0 措施，並且即刻執行。

蘇貞昌指出，華航等國籍航空公司在全球受疫情衝擊，供應鏈瀕臨斷鏈危機時，支撐住台灣的空中航路，往來運送防疫物資、晶片元件、農漁產品到全球。華航全體員工都為台灣一年來的防疫、外交、經濟成果付出甚鉅，此時此刻，希望國人給予華航更多的支持和鼓勵。

蘇貞昌說，針對華航狀況，將採以下措施，所有華航前艙機組員全數召回檢疫，後艙機組員曾派飛長程航班，或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天，相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性，風險組及安全組不得混飛。

蘇貞昌表示，疫情指揮中心會持續加強防疫措施、有不足之處也會儘速改進。請大家一定密切注意、配合指揮中心的指示、遵守防疫規定，保護自己、也保護大家，繼續守住台灣。

(中時 )