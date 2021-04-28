【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天都在追蹤清真寺的事，直到早上看電視才知道臺科大也有六十幾名學生在4月16日參加聚會，但我們衛生局這幾天忙著疫調，包括向清真寺調閱出席人員名冊一一追蹤，已經連絡一百多人了，但竟然沒有任何有關臺科大的資訊，陳時中部長說因為對社區影響小所以不用疫調，就不必通知地方政府，還叫我不用太生氣，但是部長如果知道相關資訊而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了吧！

我們一向盡量配合中央政策，但自從俄羅斯芭蕾舞團事件之後，中央在舞團確診四人後還同意演出，如果不是市長跟我堅持要再驗一次，當天他們就上臺演出了，說真的，實在令人不敢恭維！從此以後我都抱持高度警戒，因為中央有時也是會出差錯的！

機師比臺灣各地第一線的醫護人員站在更前線，他們當然很辛苦，但也是境外移入影響社區最可能的破口，部桃事件殷鑑不遠，機師打疫苗或加強居家檢疫的強度是當務之急！

疫苗也是一樣，我們正在討論大量施打的執行計畫，但我們沒有任何資訊可以參考，很難訂出執行計畫，例如：冷藏設備多少，在那裡打？醫院還是體育館？多少劑到位要安排多少醫護人員排班？

因為沒有數量、沒有到位時間，對於大量疫苗施打計畫到現在都是憑空想像，臺灣疫情穩定，但唯有接種疫苗產生集體保護力才能回到正常生活，這一點也讓我很心急！

如果跟現在一樣的管制方法與疫苗接種進度，臺灣要脫離疫災還有很遠的路！

作者為臺北市副市長

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(中時新聞網)