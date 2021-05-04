華航機師染疫及諾富特飯店群聚案持續擴大，國民黨立委鄭正鈐痛批，諾富特飯店員工早有警覺並向衛福部部長陳時中反應，卻被官方回覆打發；陳如今承認，感染源可能來自外籍機師、旅館內形成了小型傳播鏈，指揮中心也終於要對全台所有防疫旅行總盤點，但防疫破口卻已然成形，可見「行政怠惰」這4個字是陳與蔡政府上下的最大寫照。

鄭正鈐昨日（3）在臉書發表文章《行政怠惰成為防疫破口》，文中指出，華航機師、諾富特飯店群聚事件持續擴大，成為台灣疫情爆發以來最大宗的本土感染事件，不但凸顯防疫旅館成為疫情的破口，也讓國人看到蔡政府對於防疫旅館的管理鬆散與行政怠惰。今年年初，浙江台商入住防疫旅館後的第12天確診，就曾被懷疑是在防疫旅館受到本土感染，當時就有許多呼籲強化防疫旅館的管理措施的聲音，但指揮中心卻未認真檢視防疫旅館成為破口的警訊，重新體檢全台防疫旅館的管理。

鄭正鈐表示，此次諾富特感染事件，再度凸顯了防疫旅館的管理疏失，早在今年２月諾富特飯店員工就已向陳時中反應，飯店檢疫客與一般客混雜，不但未做好分流，飯店櫃台與餐飲人員還同時服務一般民眾與檢疫客，且飯店員工個人防護、消毒以及垃圾處理皆無合適管理。諾富特飯店員工早有警覺並向陳時中反應，但指揮中心的螺絲鬆散，絲毫未有警覺，把這封防疫破口的「警訊」，當成一般陳情案件，只回覆了「官方說法」草草了事。

對此，鄭正鈐直言，諾富特感染事件持續擴大，陳時中也承認，感染源可能來自外籍機師，諾富特員工在清消時在環境中染疫，並因此在旅館內形成了小型傳播鏈，指揮中心也終於要對全台所有的防疫旅館進行總盤點，並進行員工再教育。機組員與防疫旅館員工，染疫風險本就高於一般民眾，而防疫旅館成為潛在破口並非始自今日，指揮中心與全體的防疫人員勞苦功高，但過度輕忽與行政怠惰才是造成防疫破口的持續擴大。

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(中時新聞網)