華航、諾富特群聚感染情勢嚴峻，終於讓誇言華航機師染疫不會是部桃事件翻版的陳時中，「勉強」鬆口，承認台灣處在社區感染的邊緣。蔡蘇政府一年多來刻意塑造陳時中的「防疫英雄」形象，出現破口危機。

諷刺的是，加拿大國會山莊時報次日旋即刊出陳時中的投書，對台灣抗疫經驗夸夸其談。疫情雖然緊張，但看來陳時中並不忙，仍有餘裕用大外宣出口轉內銷。

長期以來，疫情指揮中心充斥自滿情緒，在控管上過度樂觀，疫苗分配優先次序失調，鬆綁防疫管制時未考慮人性問題，防疫SOP流於形式，才會讓病毒擴散。

別提疫苗注射優先順序思慮不周，造成施打率過低，好不容易到手的疫苗，月底就會失效，指揮中心面臨「去化」的壓力。

防疫會不會功虧一簣，除了企望老天疼愛外，更要緊的是陳時中部長應早日放下傲氣，少把階段防疫成果轉化為政治工具來不當利用，更別消費因國人戴口罩好習慣而建立起來的防疫信心。

濫用信任，最後將失去國人的信任。

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