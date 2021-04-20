中信兄弟主場迎戰樂天桃猿，前8局還以2比1領先，9上推出終結者李振昌出馬，他本季前9場出賽無失分，自責分率是完美的0，但此戰狀況不佳，單局連被敲6安、失5分，樂天最後以6比3逆轉，李振昌本季首度救援失敗。

兄弟派出廖乙忠面對樂天桃猿新洋投猛快，此戰也是猛快一軍初登板，首局遇上亂流，江坤宇二壘打讓兄弟站上二、三壘，張志豪的滾地球讓兄弟跑者趁機跑回首分。

4局上半樂天突破廖乙忠，林泓育、梁家榮連續2支二壘打將分數追平，不過5局下半兄弟還以顏色，江坤宇、張志豪同樣連敲2支二壘打，兄弟以2比1超前。

之後雙方呈現投手戰，都沒有再添加分數，猛快7局只被敲2安、失2分，另有4保送、4三振，而兄弟廖乙忠則是4.2局失1分退場，牛棚車輪戰上來的官大元、蔡齊哲、謝榮豪、吳俊偉接手都沒再失分，兄弟按照正常安排在第9局推出李振昌，沒想到這半局風雲變色。

李振昌賽前9.1局都無失分，自責分率保持0，但此戰狀況不佳，一上場就連被敲6支安打，包含2支內野安打，其中邱丹敲出追平安、廖健富安打將分數逆轉，最後靠雙殺、三振才結束，樂天桃猿單局灌進5分大局，李振昌「一局爆」，本季首度失分就吞敗投。

(中時 )