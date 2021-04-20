富邦悍將洋投羅力本季頻繁對上統一獅，賽前雖然自責分率只有2.65對戰成績卻只拿到1勝2敗，幸好今日終結「悲情」戲碼，先發6局無失分等到隊友火力支援，終結隊戰獅隊2連敗，不過首局富邦打線一度出現滿壘沒得分的窘境，賽後拿到勝投的羅力則笑說，「我是全世界對富邦打者最有信心的人！」

羅力過去有「除獅機」美名，不過4月的2戰合計先發13局，這之間隊友1分都沒有幫他打下，讓他苦吞連敗，連總教練洪一中都替他惋惜，「羅力一直以來投球內容都不錯，但前一陣子運氣不好，他自責分率才2點多，是非常優質的投手，但投手還是需要一點運氣。」

洪總舉例羅力上一場對統一獅8局99球只失2分沒有拿勝投，今日95球用球數差不多，只投6局但無失分有拿勝，「投手除了投球內容好以外，還要守備捧場、打擊支援，不然很難拿勝。」

首局富邦打線一度有1出局滿壘大好機會，但最後無功而返，幸好第2局再度攻佔滿壘後有打回2分，回想第1局的情況，羅力笑說，「這是棒球的一部分沒有太在意，這是正常的事，但我是全世界對富邦打者最有信心的人，其實自己投球也有不好時，希望屆時打者也是全世界對我最有信心的人。」

(中時 )