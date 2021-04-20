富邦悍將主場迎戰統一獅，由於賽程安排緣故羅力與古林睿煬已經連續3次同場先發，前2戰由獅隊佔上風，今日羅力先發6局只被敲5安、無失分，加上打線在前幾局先攻下分數，最後富邦一路領先，以4比1贏球。

古林睿煬前2次先發對上富邦悍將都繳出單場9K好投，今日仍狂飆150公里速球，不過前2局都製造滿壘危機，首局順利度過，但第2局滿壘情況下對張進德丟觸身球，富邦輕鬆拿1分，隨後高國輝的高飛犧牲打再添1分。

4局下半則是葉竹軒安打開啟攻勢，李宗賢敲出一壘邊線的二壘安打，壘上的葉竹軒快步回本壘得分，可惜李宗賢在三壘前出局，富邦取得3比0領先。

古林睿煬在5、6局回穩，讓富邦打者六上六下，6局還連飆3K，總計6局用97球，被敲7安、失3分，另有7次三振。

而過去有「除獅機」美名的羅力此戰壓制獅隊打線，先發6局只被敲零星5支安打，沒有任何失分，拿到單場MVP，其實他前2場對統一獅表現也很不錯，合計13局失5自責分，但因為這13局隊友都沒為他打下任何1分而都吞敗，今日富邦打線終於有適時發揮，為羅力終結對戰統一獅2連敗。

富邦則在8局下半有危機，曾峻岳接手中繼，連飆2K後先保送再連丟2次觸身球，富邦緊急推出終結者陳鴻文提早上班，幸好有驚無險結束，9上也順利守城，最後以4比1贏球。

富邦悍將洋投羅力。（鄭任南攝）

富邦悍將李宗賢敲出安打，但在三壘前出局。（鄭任南攝）

富邦悍將終結者陳鴻文。（鄭任南攝）

(中時 )