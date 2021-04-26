台灣證券交易所指出，截至4月23日止，期富邦VIX(00677U)最近30個營業日平均單位淨值為1.979元，累計跌幅逾90％，發行人已依規向金管會申請終止信託契約。證交所呼籲手上持有該ETF的投資人，應留意後續終止上市及清算相關時程。

證交所表示，期富邦VIX一旦經金管會核准終止期貨信託契約後，將向證交所申請終止上市，屆時會公告該受益憑證終止上市日，並暫停融資融券交易，投資人須注意相關交易限制及清算風險。

證交所說明，自發行人申請終止信託契約至ETF終止上市尚有1至1.5個月作業期間，投資人於最後交易日（含）前仍可進行交易，惟剩餘可交易日相對有限的情況下，交易價格與流動性均可能受影響，且有信用交易部位之投資人將面臨資券了結壓力。

若投資人未於最後交易日（含）前賣出，而是選擇持有至終止上市日並參與清算，則須待基金清算剩餘價值後，依清算基準日的淨值及所持有受益權單位數來計算可分配到的金額，惟自終止上市日至投資人取得清算金額可能仍須約1個月。

(時報資訊)