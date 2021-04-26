信邦(3023)第1季稅後盈餘為5.86億元，年成長30.74%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為2.52元，日系外資及亞系外資看好信邦前景，同步給予「買進」評等，目標價分別為300元及340元。

信邦鎖定健康照護(Medical Health)、汽車及航空(Automotive & Aviation)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)五大領域開發產品，生產基地則採「深耕台灣、穩固大陸及接軌世界」策略，經過近10年深耕轉型，不僅站穩MAGIC五大產品領域，近兩年更將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，為信邦營運帶來新動能。

信邦第1季合併營收為59.92億元，年成長33.64%，單季合併毛利率為26.06%，較去年同期增加0.34個百分點，單季稅後盈餘為5.86億元，較去年同期成長30.74%；每股盈餘為2.52元；信邦表示，隨著各產業需求的逐漸增溫，第2季營運將優於第1季。

日系外資最新報告指出，受惠於綠色能源、電動自行車和電動汽車等「綠色」趨勢，信邦營運可望隨著綠色收入趨勢增長，在2021年到2022年間有更好的訂單可見性，其綠色收入佔比可望從2020年的31%和2015年的19%增長到2021年第1季的33%，我們將信邦2021年到2022年的每股盈餘提高1%到4%，並重申「買進」評等，目標價為300元。

亞系外資則表示，受惠於更好的產品組合，信邦今年第1季毛利率超越我們預期，我們認為第2季電動自行車可望保持成長力道，交付量將比上一季度增長3倍；由於汽車市場復甦，且醫療設備和工業訂單需求支撐，預估今年第2季營收將季增10%，更好的產品組合將繼續推動利潤率優化，重申「買進」評等，目標340元。

(時報資訊)