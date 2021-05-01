大陸政府持續整治互聯網平台亂象，中國國家互聯網信息辦公室日前對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人資料收集使用情況，進行檢測，最新通報輸入法等33款App違法違規收集使用個人資料，涉及騰訊旗下騰訊地圖、搜狗輸入法、高德地圖、百度的百度地圖等。

香港信報1日報導，針對本次檢測發現的問題，網信辦要求相關App經營者要在通報發布之日起10個工作日內完成整改，並將整改情況向其辦網路數據管理局報告，逾期未完成整改者將予以處置。

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