美國總統拜登上任後對陸經貿政策受關注，近日傳出將延續前總統川普的強硬態度，持續限制美國對與軍方有連結的大陸企業進行投資，消息一出讓中概股阿里巴巴、百度及騰訊股價應聲下挫。

去年11月川普頒布行政命令，禁止美國人投資與大陸軍方有關的31家企業，隨後美方增加名單數量至44家。拜登上任後，對此投資禁令的處理方式備受關注，被認為將左右中美間的政經關係。

據美媒報導，有6位消息人士透露拜登延續投資禁令的機會並不低，持續對大陸施壓，另外，拜登已對此禁令進行初步討論，但目前尚未做出最終決定，大陸3家最大電信公司（中國移動、中國電信、中國聯通）都在名單上。

由於貿易、人權等問題讓美中緊張局勢加劇，如今又傳出拜登有意延續投資禁令的消息，大陸企業在美掛牌ADR受到影響，阿里巴巴盤中一度下跌1.7%，百度盤中下挫2.9%，騰訊一度跌1.2%。

報導提到，拜登對大陸的強硬態度，很有機會獲得兩黨的大力支持，共和黨參議員Marco Rubio就表示，「不應該讓美元流入接近大陸軍方的企業，他們製造武器的目標是擊敗美國軍人。」

另外，投資禁令不只讓大陸頭痛，華爾街人士也感到相當困擾，部分金融單位已經向拜登表達希望完全撤回投資禁令的想法，或獲得遵從禁令的明確指引。

(中時新聞網)