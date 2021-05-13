台股周四(13日) 上沖下洗，早盤指數一度重挫533.83點，來到15368.54點，跌破半年線，隨著低接買單進場，且明顯集中在半導體股，傳產繼續疲弱，指數急拉短暫翻紅，並重回萬六大關，但在本土疫情消息影響下，終場下跌232.27點、報在15670.1點，成交值5,682億元。從外資動向來看，外資大賣存股族最愛的金融股，華航繼續被買超。

三大法人合計賣超261.05億元，自營商賣超40.94億元，投信買超6.59億元，外資及陸資賣超226.7億元，其中外資及陸資賣超賣超規模較前一日擴大超過104億元。

航運、鋼鐵、玻璃、紡織等傳產族群周四持續走弱，貨櫃三雄早盤打入跌停板，直至有買盤大量進場，開盤約半小時陸續打開跌停，但接近午盤又被打入跌停；多檔鋼鐵股中鴻、中鋼等也被打入跌停，但也一度打開跌停板，午盤也被打回跌停，中鋼則是收跌4.56%，收在36.6元。

外資買超前10大，由高至低分別為：華航、陽明、友達、期富邦VIX、群創、華新、台聚、萬海、鴻海、榮運。

外資賣超前10大，由高至低分別為：中鋼、元大金、新光金、開發金、中信金、聯電、英業達、國泰台灣5G+、台新金、國泰金。從買賣超來看，前幾日遭外資大買的金融股遭到賣超，中鋼則是連續幾日遭外資倒貨，華航則是連幾日遭青睞買超。

(中時新聞網)