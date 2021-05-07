洲際棒球場大型螢幕防疫宣導。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

球場為晚間主場賽做好準備，呼籲球迷配合實聯制、量體溫、酒精消毒及戴口罩，全區採對號入座，欣賞精彩賽事注重防疫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

球迷安心觀賽！台中市政府運動局長李昱叡7日與中信兄弟球團及球場營運單位共同會勘洲際棒球場進場動線、座位安排、場區清潔消毒等工作，為晚間主場賽做好準備，呼籲球迷配合實聯制、量體溫、酒精消毒及戴口罩，全區採對號入座，欣賞精彩賽事注重防疫。

台中市運動局長李昱叡表示，依據中華職業棒球大聯盟防疫計畫書，球迷入場須配合量體溫、手部噴灑酒精消毒及戴口罩，體溫量測超過37.5度或是嚴重咳嗽者不能入場，並請儘速就醫；所有進場民眾皆需完成個人資料登錄，進出球場須攜帶票券進行身分驗證。

球場內禁止群聚，全區採對號入座、禁止變更座位，非必要情況勿擅自離席；除必要飲食外，球迷應全程戴口罩。

中信兄弟主場戰今晚在台中洲際棒球場登場，5月共有6場主場賽事，屆時將吸引眾多球迷入場，5月8日至5月9日為「爪爪打棒球」主題日，5月29日至5月30日為「扭蛋情人」主題日。

因應近期境外及國內感染案例增加，已在球場積極消毒，賽事舉辦時球場內外將有工作人員監督、勸導並維持現場秩序，屢勸不聽者，可依違反傳染病防治法70條規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

運動局表示，除職棒賽事外，針對各項大型賽事，市府持續輔導主辦單位加強防疫工作，包括動線規劃、鄰近醫療資源、通報流程等配套措施與防護機制，並依指揮中心最新規定滾動修正。

(中時 )