中信兄弟南港旗艦店2.0「B-SPACE」今天正式開幕，兄弟本季行銷都讓球迷十分有感，對此領隊劉志威表示，球團一直都很關心球迷的想法，各方訊息、說法甚至是玩笑，球團都有接收到，希望能讓球迷有期待感，帶來正向循環。

兄弟今年從主場開幕戰邀請安心亞開球，直接挑戰「7年6亞」的話題，另外上周才剛結束的復刻傳統「龍象大戰」拆椅子、丟便當等話題，都變成今年球團行銷的主題。

而這樣球迷的反應直接回饋到商品銷售額上，劉志威表示，去年球隊商品營業額就達6千萬元，上周旗艦店試營運加上龍象大戰主題日營業額就達600萬，他也喊出「希望今年有機會挑戰8千萬目標。」

劉志威表示，球團一直都很關心球迷的想法，不管是訊息、說法，就算是開玩笑，球團也都有收到，「我們用不同方式去回應，相信球迷一定會接收到，除了用商品、活動來回應外，也讓他們有期待感，期待這個話題接下來的活動，希望會是正向循環。」

「其實從2019年開始，球迷對我們的活動都還算是滿意，這樣就會正向累積信用，就像今年的龍象大戰一樣。」雖然近年兄弟行銷讓球迷十分有感，但劉志威認為，行銷團隊仍是戰戰競競的在執行每一次活動，「講行銷很簡單，但球隊行銷活動並不是這麼單純，是所有部門合作起來才會把活動做好，行銷團隊都還是很戰戰兢兢。」

中信兄弟隊南港旗艦店2.0「B-SPACE」全新開幕。（毛琬婷攝）

中信兄弟隊南港旗艦店2.0「B-SPACE」全新開幕。（毛琬婷攝）

(中時 )