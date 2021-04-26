《美麗島電子報》今天公布最新民調，台中市長盧秀燕施政滿意度，從去年7月的5成4，飆升至今已達7成1；信任度更從5成3提升到7成3。即便是泛綠選民，信任度也突破5成，面對2022年地方選舉，盧秀燕無論PK民進黨的蔡其昌或何欣純都是倍數領先。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，在高民意支持下，盧秀燕在2022若是對上蔡其昌，目前有5成4選民表態投給盧秀燕，2成4投給蔡其昌，如果只有盧秀燕和民進黨何欣純競選台中市長，則有58.2％選擇盧秀燕，20.8％選擇何欣純，雙方差距達37.4個百分點，比起蔡其昌，落差是更為懸殊，清楚代表著民進黨近期的選戰策略，確實仍未爭取到多數台中人的共鳴。

台中市出現「公民除銹工程」的罷免團體，將矛頭鎖定盧秀燕。台中火力發電廠重啟2號機，台中市環保局以未遵行停工命令為由，依《空污法》祭出重罰，引發綠營群起圍剿，參選動作尚未明朗的蔡其昌，順勢抨擊盧秀燕別把中火當成政治秀場。

吳子嘉認為，過去一年來，民進黨與蔡其昌早已啟動大台中市長選戰模式，相較於其他縣市僅在檯面下運作，綠營對搶下台中的強烈企圖心，不言可喻。然而從《美麗島電子報》最新民調來看，民進黨不僅未獲得正面回饋，台中市民對盧秀燕的執政評價反而更趨上升。

他說，整體而言，台中雖然是民進黨在2022最先發動攻勢的縣市，但錯誤的戰術，反而是提早敗壞了選情。儘管距離大選仍有1年半的時間，但穩定執政的盧秀燕，確實已築起一道綠軍難以攻破的民意城牆。

美麗島電子報在2020年7月的民調顯示，盧秀燕的施政滿意度突破5成，達到54.3％，不滿意度36.2％。最新調查則顯示，盧秀燕的施政滿意度更是一舉衝破7成，達到71.4％，較去年成長17.1個百分點；不滿意度則降至23.9％。

若再以政治立場交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，滿意盧秀燕的比例為46.9％，不滿意為48％，兩者僅相差1.1個百分點。吳子嘉表示，這意味著盧秀燕的施政，確實獲得相當程度不同政治色彩的支持者認同。

(中時 )