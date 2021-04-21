味全龍作客新莊球場，兩大王牌徐若熙、王維中先後登板，徐若熙先發4局無失分，雖一度有滿壘危機但連飆2K化解，王維中則是中繼2局無失分，拿下中職首勝，味全龍儼然成為富邦悍將剋星，對戰6戰取得5勝。

徐若熙此戰目標投滿5局，不過富邦打者韌性十足，讓徐若熙用球數偏高，其中徐若熙在第3局出現危機，先被葉竹軒纏鬥到滿球數後選到保送，接著用三振拿到第1出局數，又連被李宗賢、張進德敲安，滿壘情況下徐若熙狂飆150公里以上火球，連對富邦中心打者高國輝、林益全送出三振，安全下莊，他也為自己怒吼，霸氣十足。

徐若熙在有危機時能用高品質的球路取得優勢，是他能化險為夷的關鍵，此戰4局先發用73球為個人生涯新高，只被敲3安、1保送，另外有7次三振，其中高國輝、林益全各吞2K。

味全龍攻勢集中在第2局，面對富邦先發洋投傑斯，蔣少宏、郭天信、朱祥麟連續3支安打突破壓制，率先攻下2分領先，富邦則在徐若熙退場後，第5局追回1分。

「龍王」王維中則在第6局登板中繼，2局用39球無失分，只被敲2安、有3次三振，守護味全龍的1分領先優勢。

不過9下味全差點被逆轉，終結者田澤純一連被敲2支內野安打又丟保送，一度有滿壘危機，幸好關鍵時刻穩住陣腳，對高國輝送出再見三振，味全龍以2比1贏球，王維中以貢獻度來看拿下勝投，也是中職生涯首勝。

此戰富邦悍將打線合計吞下13K，其中高國輝最慘，單場4次三振。

味全龍成為富邦悍將的剋星，對戰其他隊都是敗多於勝，唯有對富邦有明顯優勢，對戰6戰取得5勝。

味全龍投手王維中拿下中職首勝。（杜宜諳攝）

味全龍投手徐若熙4局無失分，獲選單場MVP。（杜宜諳攝）

富邦悍將先發投手傑斯。（杜宜諳攝）

味全龍田澤純一手下勝利。（杜宜諳攝）

(中時 )