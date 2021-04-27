效力西武獅的吳念庭是陣中穩定輸出的強打者，目前已經連8場敲安，今日西武獅對上羅德展開3連戰，吳念庭除了要追求將連續安打場次推進到9場，也希望幫助西武獅終結連續8場不勝的低潮，本周西武獅先後面對羅德、火腿，賽程請鎖定ELEVEN體育一台(有線電視73台)以及ELEVEN PLUS(中華電信MOD 211台) ，線上也可以訂閱ELEVEＮ體育家族官方APP收看；本週日本職棒都一天兩場，請鎖定ELEVEN體育家族。

「台灣囝仔」吳念庭連八場敲安，上週六棒打田中將大的「神之指叉」，首打席就敲出帶1分打點的安打，也是球隊僅有的一分，短短三天在ELEVEN體育家族YouTube頻道就上衝到17萬次的觀看，隔天再對東北樂天金鷲的中繼投手安樂智大敲出本季第三轟，躍居西武獅打擊三冠王，讓觀眾嗨翻，還有日本球迷特別用翻譯軟體來留言說吳念庭是他最喜歡的球員之一，可惜最近埼玉西武獅八連不勝，目前排在聯盟第四名，今天(27日)下午4點45分起，先在主場與千葉羅德海洋進行三連戰，週五(30日)北上作客札幌巨蛋，踢館目前墊底的北海道日本火腿鬥士。

吳念庭本季表現大爆發，也讓許多球迷替他的辛苦跟堅持有所回報而感到開心，日前接受ELEVEN體育家族的跨海訪問時，他有特別提到之前回台跟爸爸吳復連一起去臺北興富發球隊練習並接受體能教練(前米迪亞暴龍隊球員)陳宗宏的訓練，希望能讓身體素質變強，回日本跟球隊二軍教練針對「如何在一軍生存」開會討論，決定加強打擊。

吳念庭指出練的量變多並且調整姿勢，他說以前在等待打擊時會一直搖球棒，現在是會等待球進來再揮棒，球評陳師正也點出吳念庭前後打擊的差異，還有準備動作不像以前緊繃，高抬腳的跟球動作重心掌握變好，也是讓他打擊爆發的原因；吳念庭本週精彩紀錄，請球迷鎖定ELEVEN體育家族一起來見證！

本週中職的部分，ELEVEN體育二台(有線電視73台；中華電信MOD 214台)也會帶來味全龍主場五戰賽事，今天晚間６點30分首次前進花蓮，先與統一獅二連戰，第三場花蓮主場則要交手富邦悍將，星期六(1日)起兩場比賽重返天母接續迎戰樂天桃猿以及中信兄弟；今晚的獅龍大戰相當有話題，雙方都派出新生代焦點的年輕土投先發，統一派出古林睿煬，味全則派出徐若熙，怪物新人至今尚未拿勝，上一回合首次面對統一獅，只投一局卻因為左膝不適而退場，平鎮高中學長學弟一軍生涯首度碰頭，徐若熙除了要挑戰自己的生涯首勝，還要終結味全龍對統一獅的０勝紀錄！

(中時 )