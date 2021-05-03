日本火腿隊因疫情關係延後與羅德隊的3連戰，周五在主場迎戰樂天金鷲，王柏融將有機會與宋家豪來場投打對決，並且有可能在周六首次碰頭田中將大。

因日本黃金周假期，日職周一不停賽，西武隊今天下午下午4點45分於主場與歐力士猛牛隊進行3連戰，休兵一日後再展開福岡軟銀的客場之旅。

吳念庭上周雖中斷連續10場安打紀錄，但是攻守的狀況不錯，打擊率目前為0.282暫居西武打擊王，今起交手歐力士，面對宮城大彌，西武獅跟排名第五的歐力士僅有0.5的勝差，本季交手2勝4敗，三連戰勢必守住主場才不會讓歐力士給超車排名。

另外，火腿隊因為疫情關係，將延後對決羅德的三連戰，周五在主場迎戰樂天金鷲，王柏融將有機會與宋家豪來場投打對決，並且有可能在周六首次碰頭田中將大；而宋家豪目前連５場０失分，今起作客軟銀三連戰，本季對決軟銀的防禦率還是完美的０，本周要繼續守住紀錄。

(中時 )