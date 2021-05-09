隨著A股2020年年報披露收官，上市銀行年度分紅情況也全部得以呈現。截至5月7日收盤，其中交通銀行、北京銀行、中國銀行股息殖利率均超過6％，分別為6.43％、6.2％和6.01％。以目前中國銀行一年期存款利率1.75％而言，對於大陸民眾來說，錢存銀行還不如買進A股銀行股。

根據38家A股上市銀行披露的2020年度利潤分配預案，它們合計擬派發現金分紅近4900億元(人民幣，下同)。其中，6家國有大行擬派現超過3400億元，具體為：工行948億元、建行815億元、農行648億元、中行560億元、交行235億元、郵儲銀行193億元。此外，招行2020年度現金分紅規模也達到316億元。

整體來看，雖然受新冠疫情和向實體經濟減費讓利等政策影響，去年A股上市銀行總體淨利潤僅同比增長0.7％，但分紅水準仍保持穩定。其中，21家A股上市銀行2020年度現金分紅率超過30％；平安銀行以12.1％的現金分紅比例繼續位居上市銀行末尾，鄭州銀行則成為唯一一家不進行現金分紅的A股上市銀行。

(旺報 )