台新銀行贊助的台灣女子高爾夫球選手吳佳晏，再傳捷報，4月22日於台灣科技希望巡迴賽第二站，與對手精彩過招，最後以一桿之差逆轉取得勝利，她在科技希望巡迴賽第一、二站連霸續摘后冠，賽後第一時間她即發文感謝台新銀行及贊助廠商的支持，台新銀行同感榮耀。

台新銀行表示，在科技希望巡迴賽第二站的賽事中，吳佳晏第二輪結束時以4桿差距暫居第二，面對單場飆破球場紀錄的強勢對手，第三回合與對手上演正面對決戲碼，精彩激戰到最後一刻，最後以一桿之差逆轉勝，在第三輪中共交出二鷹四鳥零柏忌的64桿好成績，完成科技希望巡迴賽二連霸。

綜觀近期TLPGA重要賽事，從2020年12月台灣大哥大女子公開賽、2021年1月日立慈善盃菁英賽由錢珮芸奪冠，及3、4月科技希望巡迴賽第一、二站由吳佳晏奪冠，接連4場皆是台新銀行贊助選手奪勝，顯見台新支持的力量可說是選手奪冠的最佳後盾。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷指出，吳佳晏投入女子高爾夫球職業生涯迄今剛滿一年已八度摘冠，表現十分出色，台新同感榮耀。值得一提的是，台新長期贊助支持的女子高球選手，除吳佳晏外，還包括曾雅妮、錢珮芸、陳之敏、蔡佩穎、劉嬿等多位優秀的女將。

2020年以來女將們在國內外共已拿下12座重要賽事的冠軍獎盃，相信台新的支持是女將們很珍貴的助力，希望未來能更進一步，在國際舞台發光發熱，為台灣拿下更多的榮耀。台新銀行也會持續扮演女將們的後盾，為她們加油打氣，透過她們持續傳遞認真的精神。

(工商 )