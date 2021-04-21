徐若熙一度被擊中腳面臨滿壘危機，但連續兩個三振證明沒大礙

味全龍20歲王牌投手徐若熙今日先發對上富邦悍將，原本他目標投滿5局，不過由於4局結束已經用了73球而退場，總計4局無失分，其中他第3局在滿壘時連飆火球三振高國輝、林益全，還罕見為自己振奮怒吼。

味全龍總教練葉君璋放寬對徐若熙的限制，用球數可到80球、目標投滿5局，不過此戰富邦打者韌性十足，讓徐若熙用球數偏高，其中徐若熙在第3局出現危機，先被葉竹軒纏鬥到滿球數後選到保送，接著用三振拿到第1出局數，又連被李宗賢、張進德敲安，滿壘情況下徐若熙狂飆150公里以上火球，連對富邦中心打者高國輝、林益全送出三振，安全下莊，此局出局數都是三振，他也為自己怒吼，霸氣十足。

徐若熙在有危機時能用高品質的球路取得優勢，是他能化險為夷的關鍵，此戰4局先發用73球為個人生涯新高，現場最快球速達154公里，每局都有150公里以上速球，只被敲3安、1保送，另外有7次三振，其中高國輝、林益全各吞2K。

味全龍徐若熙。（杜宜諳攝）

(中時 )