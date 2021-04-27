華航機組員染疫風波未歇，中央流行疫情指揮中心昨要求醫護人員與保安警察進駐機師檢疫所，不排除由指揮中心接管機組員的檢疫作業，今日指揮官陳時中進一步表示，會考慮讓航警進駐。

由於大多染疫機師曾住在桃園諾富特飯店居家檢疫，陳時中表示，我們有考慮讓航警進入，集中檢疫所的配備是一組警察，一組醫護人員，一組後勤單位，基本上有警察單位是保警，護理人員是有醫院來派，後勤則是集中檢疫所人員來擔任。

陳時中表示，我們稍微擔憂在旅社內監視器的安設，有沒有完全做好，會請護理人員幫忙看動線和感控作業是否完全。

至於曾赴台北清真寺的人員，陳時中表示，我們都列作自主健康管理，就像以前一樣，我們發布警訊，請他們把自主健康管理做好。

今天新增的3名抗體陽性機師曾經執飛哪些地方？有美國嗎？陳時中表示，我們不會去每個外站看，因為很難，但外站管理單位在航空公司，有請航空公司對於外站管理提出報告，希望可以調閱相關錄影帶，會一起放在整體驗完檢討時來判斷用。

華航機師認為自己已經做了很嚴謹的防疫措施，認為最極致的防疫措施就是停飛一途，對此陳時中表示，擔心大家會，尤其去年全民都很擔心，現在疫情趨緩，我們也擔心大家防疫疲乏，華航機師們有擔憂，我想都會有，因為相關同事確診，也沒有有效的防疫方式，我可以理解，但也要明白病毒無所不在，多一分準備可以少一份防疫的破口，除了擔憂之外，儘速施打疫苗可以多一份保障。

「不飛？是可以飛，但要小心，要打疫苗」，陳時中不認為華航機師有要到停飛的必要。

(中時 )