華航機師染疫到諾富特飯店群聚疫情擴大，行政院長蘇貞昌1日表示，如果主管有狀況早點告訴醫師、如果醫師多一點警覺、如果寺廟有實名制、如果舞廳主管要求戴口罩，防疫一定會做的更好。對此，民眾黨發言人楊寶楨今(3日)在臉書批，越想越不對勁，當防疫有成，台灣成為全球模範生，光環都攬在蔡英文總統和陳時中部長身上，如今出現破口，有過就全民承擔？

楊寶楨3日在臉書寫下，關於華航機組員群聚感染，政府明明可以事先預防，因為去年年底長榮紐西蘭機師事件，讓大家意識到機組人員因為隔離期短，恐怕成為破口，「結果政府很奇怪，竟然『逆向操作』，讓5天居家檢疫、9天自主管理的『5+9』，直接變成僅3天居家檢疫、11天自主管理的『3+11』；也沒有安排機組人員優先施打疫苗。」

楊寶楨提到，蘇貞昌院長說的話，更讓人難以接受了，那就是如果防疫旅館房務主管深知自己會接觸到房間，且疑有症狀時應及早告知醫師；如果第一線醫師看到疑症狀時能多一分警覺...，簡言之就是各界勿鬆懈防疫；但她說，自己越想越不對勁，當防疫有成，台灣成為全球模範生，光環都攬在蔡英文總統和陳時中部長身上，如今出現破口，有過就全民承擔？反正出事就找政敵打一打、轉移風向，或是推卸責任給老百姓就好了，有這麼好做的政府？

而之前台灣科技大學證實校內也有65人曾經和確診機師參加同一場活動，被校方要求自主健康管理。台北市副市長黃珊珊先前表示自己「看新聞才知道」，對中央疫情指揮中心相當不滿；陳時中則是回應，這些學生目前都已進行自主健康管理，「請副市長不要太不滿」對此，楊寶楨直言，「當然不滿啊！防疫出現了破口，難道政府還不容被指正和檢討？」

蘇貞昌喊「警察做不好要制止」 柯文哲嗆：院長做不好也要換掉？

蘇貞昌1日視察中央流行疫情指揮中心

(中時新聞網)