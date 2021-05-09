自稱諾富特員工爆料諾富特餐飲部是外包給團膳公司，該團膳公司又有承包學校團膳，擔憂疫情擴及校園，桃園市衛生局證實桃園一間團膳公司，承包諾富特員工餐，有3名工作人員駐點在諾富特，4月29日諾富特淨空時即接受隔離至今，目前篩檢報告都是陰性，也並未承包桃園各級學校營養午餐。

諾富特員工爆料，飯店內還潛藏3大危機：房客走後只整理沒消毒、送餐人員平常只穿簡易雨衣、餐飲部外包給團膳公司等，尤其該團膳公司又承包學校團膳，擔憂擴散至校園。桃園市衛生局證實，桃園一間團膳公司有3位工作人員駐點在諾富特，負責烹煮員工餐食，並於4月29接受隔離，目前篩檢報告都是陰性。

桃園市教育局指出，經查證，該團膳公司並未承包桃園學校營養午餐。桃園團膳業者則透露，該公司多經營醫院跟工廠，並未加入桃園的團膳工會，並不熟稔。

至於美國學校部分，校方是和諾富特簽約、由諾富特供應午餐，上月29日諾富特淨空當天中午，全校學生當日午餐全部改吃麥當勞應變，30日起全校停課改為線上課程至下周三，目前學校已接洽喜來登飯店，周四復課後由該飯店先供應午餐一周，之後視情形由該飯店持續供餐或再覓第二家餐廳。

桃園一所私立高中的中西餐檢定考試和實習課材料都是由該團膳公司得標運送，由校方依授課需求下單進貨，平均2至3天會到校一次，校方指出，都是同一位司機送貨，入校都要量體溫、戴口罩，停留約15分鐘內即離去，校方坦言獲悉該公司也承包諾富特團膳「有點震驚」，周一上班日會再和該公司聯繫，要求固定司機、做好自身防疫措施。

(中時 )