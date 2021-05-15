巧聖仙師開台祖廟環台遶境抵台東，遇本土疫情爆發，廟方不得已喊卡，提早乘車回駕台中東勢。（東勢巧聖仙師廟提供／王文吉台中傳真）

巧聖仙師開台祖廟環台遶境抵台東，遇諾富特本土病例激增，廟方要求隨行人員全程佩戴口罩。（東勢巧聖仙師廟提供／王文吉台中傳真）

巧聖仙師開台祖廟環台遶境抵台東，遇諾富特本土病例激增，廟方要求隨行人員全程佩戴口罩。（東勢巧聖仙師廟提供／王文吉台中傳真）

台中東勢巧聖仙師開台祖廟首度舉辦環台遶境，預定60天徒步17縣市，不料遇到本土疫情爆發，不得已中途喊卡。（本報資料照片）

建廟248年的巧聖仙師開台祖廟首度舉辦環台遶境，上月14日從台中東勢起駕，原訂60天徒步17縣市，創遶境最遠、最久紀錄。不料行經台東，遇諾富特本土病例激增，廟方決定縮小規模，遶境照走，並要求隨行人員佩戴口罩，但進入花蓮縣境又爆萬華疫情，不得已喊卡。

主委余在坤表示，這是不得不的決定，因隨行團隊有28人，宜蘭縣府及當地接待的友宮、分廟均表達「承擔不起防疫破口」，建議提早結束日遶境。經擲筊請示魯班公，獲聖筊指示「花蓮聖能宮結束後搭車返駕東勢，待疫情穩定後，再從宜蘭縣市接續未竟遶境行程。」

為降低宗教活動群聚感染風險，台中市府積極與宗教團體溝通，勸導轄內宮廟暫停大型宗教活動。至於室內宗教活動部分，則呼籲改為線上進行，並請各宮廟確實參照中央流行疫情指揮中心指示落實各項防疫措施。

市府與大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來里福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭、豐原鎮天宮、東區南天宮及靜宜大學主聖母堂等13處宗教場域合作，設立「宮廟防疫即時看」視訊服務專區。

民政局長吳世瑋表示，透過手機、電腦、平板點選「宮廟防疫即時看」，即可觀看13處宗教場域的即時人潮影像，提供民眾是否參拜依據。去年4月23日啟用起今，累計44萬人次觀看，今年4月適逢媽祖遶境盛事，當月觀看人次高達21萬。

(中時 )