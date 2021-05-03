諾富特飯店染疫事件擴大，國民黨前立委孫大千指出，諾富特會成為嚴重的防疫破口，指揮中心和桃園市政府要負起完全的責任，如果行政院長蘇貞昌真的要對防疫執行沒有到位進行究責，請先開鍘衛福部長陳時中和桃園市長鄭文燦吧。

針對諾富特飯店疫情延燒，孫大千今（3）日在臉書點名陳時中及鄭文燦，並給了兩點理由：第一，台灣過去的防疫成果都是建立在決戰邊境的基礎上，而防疫旅館是入境人士進入台灣前的關鍵防線，孫質疑，指揮中心為什麼沒有針對防疫旅館的作業流程進行完善的輔導和稽查呢？

第二，孫大千指出，桃園市的防疫旅館一直以來都是台灣防疫的最前線，諾富特飯店位於機場附近，更是外籍機師和入境旅客的優先選擇，既然如此，為什麼諾富特飯店的防疫措施可以做到如此的荒腔走板呢？身為主管機關的桃園市政府過去都在做什麼呢？都在忙著幫鄭文燦爭取大位和減重瘦身嗎？

孫大千指出，如果蘇貞昌真的要對防疫執行沒有到位進行究責，請先開鍘陳時中和鄭文燦。（圖／摘自孫大千臉書）

從華航機師染疫到諾富特飯店群聚，至今已經2周，造成24人確診、6起家庭群聚。景文科大、文大及清大等3所學校也遭波及，分別調整為遠距上課或戴口罩上課，指揮中心昨表示，這3所學校的師生，有的是到諾富特飯店參訪或實習；清大的則是和確診的境外生接觸，與諾富特飯店無關。

(中時新聞網)