楊志良批政策錯誤釀華航事件 陳時中：評論可以但不能講錯誤

華航機師染疫風暴目前已有24人感染，6起家庭群聚，衛福部長陳時中今天上午在廣播節目上分析，目前華航1279名機師採檢幾乎已檢驗完，僅7人陽性，其他都是陰性，風險很低，現在社區風險是來自於諾富特飯店員工，也就是確診的2主管、2員工，尤其是房務女主管案1129的一雙兒女案1136、1137，確診前都有上班，且都有搭乘大眾交通運具，現已有127人因這兩個案居家隔離，讓人比較擔憂。

陳時中在《周玉蔻嗆新聞》指出，諾富特飯店在清空前在飯店內居檢的華航機組員有117人，檢驗都是陰性，因此華航機師造成社區風險的機率已經很低。現在的風險是諾富特飯店員工207人，已驗出2主管、2員工確診，而最先確診的案1120男主管，對飯店，社區恐帶來風險，而與他接觸的2員工1女主管也都發燒確診，諾富特飯店確診者案1120、1127、1128、1129這4人，指揮中心都有掌握足跡、接觸者，該隔離的也隔離了，但發病前三天是可傳染期，對社區的風險仍有兩、三天。

陳時中表示，華航諾富特事件「規模是大，必須要提高警覺」，其中飯店女主管案1129的家庭群聚，造成先生及一雙兒女染疫，由於先生是退休人員，平常都在家，影響不大。但女兒案1136、兒子案1134兩人都有上班，足跡範圍大，且都有搭乘大眾交通工具，包括公車、捷運，是讓指揮中心比較擔憂，案1134框了27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測，1136接觸者111人，全部居家隔離。

陳時中說，社區風險至少需要觀察到5月15日，但他認為現在還不算社區感染，只是親密家人感染。

女主管女兒案1136在4月28日至29日出現發燒症狀，曾在4月26日至28日搭捷運、公車上下班，從頂溪站轉古亭，最後在西門站下車，再去成都路搭公車，至三重先嗇宮下車，等於她帶著病毒在捷運、公車上趴趴走3天。4月26日晚上7點25至8點30在新北永和72度C舒肥健康餐吃飯。

女主管兒子案1134在4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽症狀，足跡大多是坐公車，在4月27日中午搭254公車，去北市7-11京復門市領錢、中午12點半北市巴雷巴雷印度餐廳吃飯2小時，下午2點50分搭672公車，而7-11京復門市今天緊急宣布暫停營業並消毒。4月28、29日搭262公車往返住家及公司上下班。

(中時新聞網)