彰化縣員林市現年71歲的賴美蓉，從高中開始擔任代書工作，婚後協助丈夫經營水電工程行，將水電工程經營的有聲有色，育有1子3女建立一個美滿幸福的家庭，65歲後過上退而不休的生活，投入社會公益活動，前後擔任17個社區發展協會志工、地方宮廟志工，為社區鄰里無私奉獻，獲得今年縣模範母親楷模殊榮。

熱於擔任志工的賴美蓉，每周笑容高掛到民眾服務站擔任志工，這也是她幾十年來的日常，且只要有社區需要，她就會騎著機車到現場幫忙，她說擔任志工做公益沒有什麼困難，只要你肯做，願意付出時間去實踐他，就是對社會最好的回饋。

賴美蓉表示，年輕時從台中嫁到員林，一路扶持丈夫經營水電工程，扛起會計的工作，一邊拉拔子女長大，能夠獲獎當然開心。但她認為自己與天下所有母親沒有不同，盡好自己擔任媽媽的角色，擔任志工也只是她生命中另外一個角色。

賴美蓉說，因為姊妹們都在做志工，因緣際會下也加入志工行列，姊妹們都住在不同的社區，只要一通電話有需要，她就會幫忙，志工工作讓她每天都很快樂，可以接觸不同人群，聯絡彼此情感，有時候她也會拉著丈夫一起做志工，相當快樂。

賴美蓉也說，子女們現在都有自己的事業，兒子開設監視設備公司，女兒們都從事文教工作，都不用讓她煩惱，她可以全心投入志工工作，保持年輕的心，最重要的是每天要快快樂樂的，歡喜做、甘願受，歡迎大家一起投入志工的行列。

(中時 )