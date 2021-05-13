許多公益團體負擔沉重，販賣自製商品是重要的收入來源，大家購買他們的商品，有時候不只是做公益，也是協助他們成就自己。彰化縣小嶺頂愛啟兒基金會研發水果果凍，利用學員們上藝術課程時的畫作，變成果凍盒的包裝，學員們並自己裝箱成禮盒。民眾購買他們的果凍，不只是一份愛心，也象徵對愛啟兒們畫作的肯定，邊吃邊欣賞他們的作品，感覺相當有氣質！

公益團體受限於服務對象的障礙，能經營的面向或服務有限，如果只靠民眾愛心，並非長久之計。2018年起，頂新和德文教基金會推出國內首創、結合飲食與慈善的「食食刻刻與愛同行──食公益」捐助計畫，補助公益團體推展與飲食有關的專案，也提供專業師資指導，協助他們檢視、改善營運問題，降低對外依賴，進而達成自立、共好的理念。計畫至今，累計捐助逾50個公益團體專案，金額超過3000萬元，累計受惠達400萬人次，包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。

勝利廚房大合照。頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會秉持魏應充創辦人主張的「善愛為寶、台灣共好」理念，今年續辦食公益計畫，徵件活動即起至6月18日，預估獲選單位可至少獲得30萬元補助。過去補助單位包含研發果凍並運用愛啟兒們的畫作包裝販售的彰化縣小嶺頂愛啟兒基金會、立意打破「身障者產品就是做愛心做公益」的勝利廚房、透過一站式咖啡代工來強化自主營運的彰化喜樂小兒麻痺關懷協會、打造共食共學空間的更生少年關懷協會，及提供弱勢家庭送餐服務的新生活社會福利發展促進會等。

「愛啟兒」緣起於織襪重鎮──彰化縣社頭鄉，學員大都曾就讀當地的國立彰化特殊教育學校，他們要在職場生存困難重重，若回歸家庭照顧，好不容易學得的工作、生活技能又會慢慢退化。為了不使學員們與社會脫節，其中一群家長提供襪子生產線讓學員實習，籌設日間小型作業所，成立工作室並創立品牌。每天8小時一半工作、一半學習。小嶺頂愛啟兒關懷協會賴幸宜執行長指出，學員有很多藝術課程，協會雖然積極尋找展出方式，讓社會大眾看到他們的才能，但是機會不多，所以他們決定自創舞台，將學員們的畫作放在各種產品的包裝上，有如在商品上開辦「愛啟兒藝廊」。

勝利廚房製作辛甘醬。頂新和德文教基金會提供

賴幸宜執行長表示，除了將學員們的創作用於果凍等商品，組裝、裝箱的過程也由學員完成，培養他們的專注力與耐心，並幫助孩子們心智穩定成長、學習自立，不造成家庭的負擔，去年更獲得衛福部社家署「永續in Power社會創新大賽」的「社會影響力獎」殊榮肯定。

另一家公益團體、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會的Still咖啡系列產品由身心障礙者手工挑豆，並由國際烘豆師烘培而成，但過去缺乏行銷管道及通路，不易推廣。去年透過頂新和德文教基金會的協助下，採購更高效能的進口磨豆機，並透過擴大行銷，去年代工合作廠商成長至5家，今年營業額上看千萬。

去年也獲選的勝利廚房張湘蓉經理表示，公益要能永續，就必須以產品及服務與社會對話，他們立意打破「買身障者產品只是做愛心、做公益」的刻板印象，希望推出有市場競爭力的產品。為此，勝利廚房的生產流程通過 ISO22000、HACCP 國際雙認證，選用天然、有履歷的食材，以「做給家人吃」的精神生產，頂新和德文教基金會的協助大大提升他們後場廚房及生產線的品質，進而提升產品競爭力。新生活社會福利發展促進會也表示，食公益計劃協助他們持續供應偏鄉弱勢物資及餐食；更生少年關懷協會林宥菁秘書長提到，該計畫協助他們社區廚房的服務，讓社區中家庭功能不足的孩子也有歸屬，降低偏差行為。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，魏應充創辦人認為，基金會應協助社福團體自主維運、永續服務，期望透過定期捐贈及實質的支持能量，藉此逐漸降低對外部資源依賴，成就公益團體創新、成長與茁壯，因此捐助將以符合「自立」及「共好」方向者優先。蕭巧怡解釋，自立指的是社福團體以專案計畫提供受助者日常生活支持、改善生活，更鼓勵社福團體協助關懷戶重返社會，「共好」則是由基金會提供公益團體營運補助金，協助公益團體檢視與改善營運方面問題，進而有機會成為自主營運體。

今年度食公益捐助計畫，分為「自立」及「共好」2大方向，獲獎團體每間最低捐助助金額30萬元。報名計畫內容需為與飲食相關的「食公益」相關服務方案，其中以符合「自立」及「共好」方向者優先補助。除了經費挹注外，有感於社福團體因疫情影響募款績效銳減，獲獎團體能夠獲得客製化數位行銷課程乙堂，期盼社福團體能銜接數位落差，並藉此增進單位自主營運的能力，創造更多服務機會，達成自立共好！各案實際補助金額將由審查會議視申請內容核定，歡迎符合資格的社福團體，於6月18日前報名，2021年食食刻刻與愛同行──食公益詳細辦法請查詢（https://reurl.cc/zbvrLe）。

(中時新聞網)