華航機師及諾富特飯店爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心今（3）日公布6例境外移入、2例本土個案。而我駐泰代表處下午證實，一名在泰國確診新冠肺炎的台商，已於2日搭機返台，指揮中心表示，該台商昨入境時就表明有症狀，已送醫接受治療，並匡列機上前後2排乘客。

駐泰代表處指出，泰國北柳府衛生局於本5月1日欲通報國人沈姓男性台商確診新冠肺炎事，因持續未聯絡到當事人，經查得知該沈姓台商已搭乘5月2日長榮航空BR212班機抵台，該台商因在入境時已出現發燒症狀，下機後已住院治療中。

駐泰國代表處呼籲，過去數日內曾與該沈姓台商接觸之親友，或於同日搭乘同班機返台之旅客請立即接受採檢並隔離，以防疫情持續擴散。代表處已將本案通報台灣疫情指揮中心，主政單位將繼續釐清事實，並立即追蹤該台商之病疫足跡，以修補防疫缺口。

指揮中心指出，沈姓台商昨從泰國入境，在機場表達有症狀因此送醫採檢，據查沈姓台商登機前3天檢測是陰性，向機組員出示證明才登機，沈姓台商是否違反確診者登機規定，還待後續調查釐清。目前已匡列沈姓台商機上前後2排乘客。

長榮航空稍早回應，一切訊息以指揮中心公布為主，長榮航空所有航班皆會要求每位搭機旅客於辦理登機手續時，均須附上健康聲明書及搭機三日內之陰性核酸檢測報告，確認旅客符合搭機規範方可登機，以確保同班機其他旅客及機組員的安全與健康。

(中時新聞網)