昨天1艘購自馬來西亞遊艇駛回安平港，船上7名台籍人士下船遭拒，指揮中心指揮官陳時中表示，昨晚8時56分收到通知，疾管署區管中心30分鐘左右就到現場執行入境查驗。

雖正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，陳時中表示，但遊艇入港不是疫情指揮中心或疾管署區管中心可決定，是經過航港局管理，所以需要一些等待時間，再者，該遊艇入港並未提出相關檢疫申請，強調不是大家隨便想停，就能隨便入港。

陳時中說，此事中間經過許多波折，該遊艇入境後，防疫單位從一早就持續接到相關聯繫電話，但要確保停在入境管制區，檢疫才可以開始。終於在昨天晚上8時56分確認該遊艇停靠安平港7號碼頭，9時30分檢疫小組會同移民署、台南市衛生局長等在安平碼頭進行檢疫業務。

徐姓男子在內等7名台灣籍人士於3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買二手遊艇要開回台灣，途中經過幾個港口補給，昨天上午7時許駛入安平港。

(中央社)