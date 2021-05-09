中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1185)入境。

指揮中心指出，案1185為菲律賓籍20多歲女性，今(2021)年5月6日因親屬重病來臺探親，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，因有探視親人需求，5月7日搭乘防疫計程車外出至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，住院後採檢核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)。個案在臺期間無症狀，已掌握同班機前後排旅客3人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計215,120例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含212,948例排除)，其中1,184例確診，分別為1,037例境外移入，96例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及12例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、83人住院隔離中。

(中時新聞網)