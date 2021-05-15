台灣本土個案連環爆，4天累計65例本土確診，根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，去年疫情爆發至今累計164例本土個案，其中有5個縣市已經亮紅燈，而原本燈號為深綠色的高雄市，也破功了，14日出現1例本土個案，燈號轉為淺綠色。不過，疾管署今公布的確診地圖上僅162例，與實際統計164例本土個案的數目差了2例。

根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，從去年1月至今，國內累計164例本土確診，其中新北市61人最多，接著依序是桃園市53人、台北市22人、宜蘭縣9人和台中市5人。這5縣市目前都已經是紅色警戒燈號，而新北市昨天爆增16例確診後，躍升為全台本土個案最多的縣市。

目前呈現橙色燈號的縣市分別是彰化縣4人和新竹市3人；黃色燈號只有基隆市2人，而淺綠色燈號除了原本的南投縣和台南市之外，新增了高雄市，目前三縣市都出現1例本土個案；其他縣市目前沒有本土個案，因此燈號仍舊維持深綠色。

台灣昨天新增29例本土個案，是疫情爆發以來，單日最高的數字，其中新北市增加16例、桃園市3人、台北市6人、宜蘭縣1人、高雄市1人，其餘縣市則維持原狀。不過，截至昨日累計164例本土，但根據疾管署公布的確診地圖，上面卻只有162例，少了2例。

(中時新聞網)