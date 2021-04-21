味全龍今日以2比1險勝富邦悍將，9局下半推出終結者田澤純一，一度出現危機，當時總教練葉君璋喊出暫停，上場向捕手蔣少宏交代幾句，最後在蔣少宏、田澤純一聯手下守住勝利，賽後葉總微笑不願透露說了什麼。

味全龍對富邦打特別好，6場對戰拿到5勝，今日徐若熙、王維中先後登板都無失分，總教練葉君璋被問到似乎對上富邦成績都不錯，他給小龍將們肯定，「是結果贏而已啦，選手抗壓性更好，能感覺長大了，這場後面真的滿危機的。」

至於9局下推出田澤純一，富邦連續2支內野安打上壘，1人出局二、三壘有人時葉總喊出暫停，上場對蔣少宏咬耳朵，說了幾句後田澤先對李宗賢丟出保送，此時形成滿壘，關鍵時刻田澤讓張冠廷擊出滾地球，三壘跑者衝本壘出局，隨後對高國輝丟再見三振，驚險收下勝利。

葉總表示只告訴蔣少宏「會贏啦！」葉總過去球員時期就是鐵捕，他笑說，「有一些工作給他，不能透露。」

(中時 )