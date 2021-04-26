台灣學者林孝庭研究史丹福大學對外界公開《蔣經國日記》後，近日出版新著《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》一書，揭露以往不為人知的秘辛。書中揭露，當年兩岸密使接觸期間，大陸曾向台北提議，以1949年被中共俘虜的將領黃維、杜聿明與康澤等10人，交換遭蔣介石軟禁的張學良，以及以2億美元購買在台的故宮文物。

據港媒《香港01》、《東網》引用林孝庭為其新著發表的文章指出，自1966年文革開始前，兩岸官方曾有不少密使接觸，日記中亦多次提及曹聚仁來函，陳誠、黃少谷等黨政要員收到來自對岸周恩來、張治中等人私函，議題涉及國共第3次合作、外島停戰等諸多複雜層面，但同時亦提到在冷戰時期的台海局勢，乃至於美蘇博弈大環境的影響。

台灣學者林孝庭的研究指出，中共特別在意西安事變主事者張學良，甚至不惜以10名被俘國軍高階將領換他一人。圖為蔣經國與張學良。圖為1960年蔣經國與張學良在北投見面。（圖／王曉鈴攝）

林孝庭從《蔣經國日記》中發現，在這段兩岸密使接觸期間，一個特別的提案是，包括1958年11月曹聚仁代表北京向台北提議，「以1949年被中共俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等十人，交換遭蔣介石軟禁的張學良，以及中共以兩億美元購買在台故宮文物」。就此來看，其實文革前、中共1950年代時並不是對中華文化和傳統文物如此拒斥，也特別在意西安事變主事者張學良，甚至不惜以十名國軍高階將領換他一人。

林孝庭在文章中指出，在冷戰環境下，美國與中國大陸逐步增加接觸，兩岸的關係也發生重要變化，如1971年美國再提「台灣地位未定論」、中共入聯後釋放所俘虜的國軍將領等都對蔣經國造成不少壓力。而1976年「四人幫」在兩岸議題上對於「武統台灣」的強硬立場、乃至於炮擊金門無人島，更是「八二三炮戰」以來的第一次，蔣經國因而研判中共可能借由炮擊金門或者佔領東沙島來困惑美國、蘇聯兩大強權，打擊台灣民心，同時轉移內部的注意力。直到華國鋒、葉劍英發動政變、使「四人幫」倒台，整個局勢才又反轉。

(中時新聞網)