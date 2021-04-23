富邦悍將內野手陳凱倫日前在賽中守備時不慎扭傷右膝，下二軍休養，經過這段時間的調整在今天順利歸隊，他開玩笑的說：「那時跟地板比賽，結果我的膝蓋輸它了，之後會把膝蓋再練強壯一點。」

陳凱倫在11日的比賽鎮守三壘時不慎扭傷右膝，造成外側韌帶發炎，下二軍休養，但他很快就在二軍出賽，今天重新歸隊，擔任先發第9棒游擊手。

陳凱倫表示，因為自己也不年輕了，需要讓自己保持活動狀態，維持感覺，「自己的身體狀況自己最清楚，若真的很不舒服也不會勉強自己，我是希望能動就動，盡量不要休息。」他15日就在二軍出賽，對統一獅二軍2打數沒安打。

過去陳凱倫給外界印象就是以守備見長，對於打擊，他說：「打擊就是盡我自己所能，做好我的工作，該推進就推進、盡力上壘幫助球隊。」

對於新秀莊韋恩卡位游擊，陳凱倫也誇讚小老弟，但他開玩笑說：「韋恩的守備真的沒話說，也是很聰明的球員，ˋ可能是離地面比較近吧，所以重心低，反應可以比較快。」

富邦今天除了把陳凱倫拉上一軍外，還升上外野手王詩聰，王詩聰透露，自己是在昨晚接到電話今天要到一軍報到，「那時候我已經躺在床上準備要睡了，接到電話就趕快把東西收一收，今天跟一軍報到，二軍的鍾承佑、陳瑞振教練都有叮嚀我一些，把在二軍練的發揮出來，鍾教練還說要我不要再下去（二軍）了。」

富邦悍將今天將外野手王詩聰升上一軍。（毛琬婷攝）

(中時 )