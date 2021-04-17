味全龍隊今天在天母迎戰富邦悍將，靠著先發投手布里悍5.2局無失分好投領軍，加上曾陶鎔單場3支2、貢獻3打點，助隊以7比0擊敗對手，中止2連敗。

此役雙方都推出洋投應戰，不過富邦先發投手邦威狀況不佳，第1局單局就投出4次保送，還被曾陶鎔敲二壘安打，好在守備幫忙僅失1分。

2局下邦威狀況仍不見好轉，又投出2次保送、被敲3安，加上隊友守備也發生失誤，讓龍隊打了一輪再攻下3分，邦威此役僅先發2局就退場，寫下來台最短先發局數。

而富邦打線則遭到龍隊投手群壓制，即將轉戰韓職的布里悍前4局僅讓對手因2次保送上壘，未被敲安，直到5局上被葉竹軒敲出左外野安打，最終留下5.2局被敲2安，投出5次三振、1保送無失分的成績，奪下本季第4勝，也獲選單場MVP。

7局上味全「龍狀元」王維中登板，面對首棒打者林益全雖被強襲球擊中，但他仍奮力解決打者，該局用26球他面對5位打者、投出2次保送，無失分，下一局王維中續投，最終2局共用39球沒被敲安，僅投出2個保送、無失分。

味全龍隊先發投手布里悍先發5.2局、無失分。（杜宜諳攝）

味全龍隊先發投手布里悍（左）下丘至一壘補位與跑者發生碰撞。（杜宜諳攝）

味全龍隊投手王維中中繼上場2局，用39球無失分。（杜宜諳攝）

(中時 )