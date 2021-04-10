🔥 44 and counting for Tatum 🔥 pic.twitter.com/Lgju6X6mJt — Boston Celtics (@celtics) April 10, 2021

比起公牛後衛拉文單場50分落敗，塞爾提克前鋒塔圖明顯擁有更多隊友支援！塔圖10日攻下生涯新高53分，外加10籃板、4助攻，搭配傑倫布朗、史馬特聯手拿下50分，塞爾提克145比136延長逆轉擊敗灰狼，塔圖飆分又可贏球。

雙方打完首節，塞爾提克還以25比39落後灰狼，幸好塔圖挺身而出，帶領球隊把比賽逼入延長，來到延長加賽，塔圖、傑倫布朗與史馬特都有火力貢獻，不過最關鍵的仍是肯巴沃克接連投進兩顆三分球，協助塞爾提克總算擺脫灰狼糾纏。

塔圖全場投25中16，含三分球投10中6，罰16中15，徹底展現他的進攻破壞力，傑倫布朗也有26分進帳，史馬特24分、8助攻，肯巴沃克17分、9助攻，塞爾提克目前27勝26敗、排在東區第7，距離東區第4老鷹僅有1場勝差。

灰狼以唐斯30分、12籃板及7助攻表現最佳，羅素替補貢獻26分、8助攻，去年選秀狀元愛德華茲24分、5助攻與5籃板，可惜到了延長賽，灰狼幾乎完全挨打，完全沒有追上機會，反正目前他們排在聯盟戰績最爛的爐主地位，輸贏早已沒差。

(中時 )