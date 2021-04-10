這下子勇士真的輸得莫名其妙！讀秒階段還領先3分的勇士，卻被巫師後衛畢爾最後6.1秒完成誇張「四分打」，加上達米安李放棄上籃選擇傳球的錯誤決定，勇士最後以107比110無奈敗給巫師，就算柯瑞轟下全場最高32分也沒用了。

上半場一度落後巫師12分的地主勇士，接著靠柯瑞、威金斯、烏布雷等人的三分火力逐漸追上，打到末節不僅追近比數，甚至一度取得4分超前，比賽也形成互有領先局面，可是到了關鍵時刻，勇士想要贏球，還是要看當家球星柯瑞！

柯瑞先在最後33.6秒上籃取分，幫助勇士1分領先，接著兩罰俱中，巫師卻靠畢爾最後6.1秒不可思議完成「四分打」，反以1分超前，接著達米安李做出錯誤決定，平白把球送給畢爾，也讓他再罰進兩分，比賽也在柯瑞三分沒進中落幕。

巫師難得展現相當平均火力，八村壘攻下全隊最高22分，致勝功臣畢爾與羅賓羅培茲各拿20分，韋斯布魯克拿下19分、14助攻與14籃板的本季第21次大三元；勇士除了柯瑞，烏布雷也有23分，懷斯曼18分，威金斯15分、7籃板。

(中時 )