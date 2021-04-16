昨日MLB戰場上馬林魚以6：5贏下勇士，不過勇士的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)敲出新紀錄，奪走這場比賽所有目光。他達成開季12場比賽敲13支長打紀錄，追平隊史傳奇球星漢克阿倫(Hank Aaron)。美媒《ESPN Stats & Info》表示，阿庫尼亞開季12場猛敲13支長打，寫下隊史自1900年以來，開季12場比賽，單一球員敲出最多長打數，比肩隊史傳奇球星漢克阿倫1959年締造的紀錄。

Ronald Acuña Jr. added his 13th extra-base hit of the season on a game-tying HR in the 7th inning.



He's now matched Hank Aaron for the most extra-base hits by a @Braves player through 12 games since 1900 (h/t @EliasSports). https://t.co/DEhDVtuPn2 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 15, 2021

阿庫尼亞在昨天對馬林魚比賽中大顯神威，他總計5打數敲出3支安打，含2支全壘打，帶有4分打點，幾乎包辦球隊所有得分，34歲的「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval）稱讚他說：「天啊，他的表現簡直令人難以置信，他來自另一個星球，他可以打擊、還可以快速跑壘，是個非常有才華的年輕球員。」

阿庫尼亞大殺四方(影片來源：MLB)

勇士游擊手史瓦森（Dansby Swanson）則說：「他進聯盟後展現驚人的體能，這早已不是新聞，但今年他的成熟度與我過去幾年所看到的不同。我覺得他真的非常專注於自己的技術，努力於他想做的事情。」小將安德森(Ian Anderson)說：「他一直是令人難以捉摸的，有人說看他打球就像在打電動，這真的令人驚艷。他是個很特別的球員！」而目前阿庫尼亞打擊率來到恐怖的0.442，總計敲出7支全壘打、貢獻14分打點，攻擊指數還上升到1.500，若能持續這樣的表現，今年他肯定是聯盟響叮噹的人物！

(中時新聞網)