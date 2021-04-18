今天大都會對決洛磯以4：3險勝，超級強投狄葛朗(Jacob deGrom)終於拿下本季第一勝，他繳出了神級表現，而大都會打線這次沒再讓他失望了，貢獻4分幫助他拿下勝投。這場比賽他大發神威，雖然只投了6局但狂飆14K，其中最令人驚豔的是他2到4局一度連續飆出9次三振，差點追平大聯盟紀錄，僅次於席佛(Tom Seaver)1970年4月22日連續投出的10K。

Jacob deGrom becomes the ninth pitcher in MLB history to strikeout nine straight hitters, falling one shy of the MLB record set by Mets Hall of Famer Tom Seaver in 1970 pic.twitter.com/n3Ae7oc8ib — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 17, 2021

而狄葛朗的14次三振也追平個人新高，不過今天一度也與勝投擦肩而過，第5局他被洛磯打者敲出滾地球，連9次三振中斷，而且隊友還發生守備失誤，隨後狄葛朗連被敲三壘安打和全壘打丟3分，但都非自責分。好險到第6、7局大都會各攻下1分、2分，再加上第3局已先馳得點，最後才以4：3驚險為狄葛朗拿下寶貴的一勝，否則他又要重演「悲情投手」的戲碼了。

14 K's. 0 ERs. 1 W.



Jacob deGrom threw 9⃣ strikeouts in a row to lead the Mets to a win over the Rockies. pic.twitter.com/Vuh1o5eHbj — NBC Sports EDGE Baseball (@NBCSEdgeBB) April 18, 2021

大都會方面阿隆索(Pete Alonso)總計4打數2安打，貢獻2分打點、林鐸(Francisco Lindor)4打數1安打1打點、畢拉(Jonathan Villar)1打數1安打貢獻1分打點。而狄葛朗這場比賽投完總計出賽3場拿下1勝1敗，自責分率是超驚人的0.45，可以說是本季最強大的投手，若大都會打者持續有穩定表現，本季狄葛朗非常有望角逐賽揚獎，也可以徹底擺脫「悲情投手」的稱號，畢竟他的超強實力就擺在那裡。

(中時新聞網)