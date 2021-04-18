今天大都會對決洛磯以4：3險勝，超級強投狄葛朗(Jacob deGrom)終於拿下本季第一勝，他繳出了神級表現，而大都會打線這次沒再讓他失望了，貢獻4分幫助他拿下勝投。這場比賽他大發神威，雖然只投了6局但狂飆14K，其中最令人驚豔的是他2到4局一度連續飆出9次三振，差點追平大聯盟紀錄，僅次於席佛(Tom Seaver)1970年4月22日連續投出的10K。
而狄葛朗的14次三振也追平個人新高，不過今天一度也與勝投擦肩而過，第5局他被洛磯打者敲出滾地球，連9次三振中斷，而且隊友還發生守備失誤，隨後狄葛朗連被敲三壘安打和全壘打丟3分，但都非自責分。好險到第6、7局大都會各攻下1分、2分，再加上第3局已先馳得點，最後才以4：3驚險為狄葛朗拿下寶貴的一勝，否則他又要重演「悲情投手」的戲碼了。
大都會方面阿隆索(Pete Alonso)總計4打數2安打，貢獻2分打點、林鐸(Francisco Lindor)4打數1安打1打點、畢拉(Jonathan Villar)1打數1安打貢獻1分打點。而狄葛朗這場比賽投完總計出賽3場拿下1勝1敗，自責分率是超驚人的0.45，可以說是本季最強大的投手，若大都會打者持續有穩定表現，本季狄葛朗非常有望角逐賽揚獎，也可以徹底擺脫「悲情投手」的稱號，畢竟他的超強實力就擺在那裡。
(中時新聞網)
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