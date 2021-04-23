富邦悍將今天靠著邦威、曾峻岳及陳鴻文聯手以2比0完封味全龍，避免3連戰遭到橫掃，邦威熱投125球、飆13K都寫下生涯新高，雖然成為中職史上第9位單場13K以上卻沒勝投的投手，但他並不覺得可惜，認為球隊贏球更重要。

本季富邦得了「恐龍症」，賽前對戰7場僅拿下1勝，且是對戰4連敗的狀況，邦威除了要肩負止敗任務也要助隊免遭橫掃，6局投完已用106球的他7局續投，第125球三振赫雷拉還有152公里。

邦威說：「那是我最後一球，就是使出渾身解數。」7局上邦威四壞球保送劉基鴻後讓味全2出局攻佔一、三壘，此時投手教練吳俊良喊暫停，「那時我已經投了120多球，教練當然會想換投手，但我只跟教練說，讓我抓最後一個出局數。」

雖然最終本季首勝仍未開張，但邦威不覺得可惜，「之前也曾自己失了很多分，隊友幫我打回來，今天2次滿壘沒得分也不會想太多，不管什麼情況，有沒有得分，隊友都已經很努力，我要做的是努力準備好下一局投球。」

總教練洪一中也大讚邦威此役的表現，「今天邦威就是卯起來投，球速比以往快，今天球控得夠低，變化球都控制在本壘板上方的低球，不像以前變化球有時候會跑兩邊，一出手就知道是壞球，有時候好球太好，而壞球太壞。」

富邦悍將陳鴻文（右）9上成功關門。（鄭任南攝）

(中時 )