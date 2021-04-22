洋基本季戰績相當低迷，目前以6勝11敗在美聯東區墊底，今天早上又以1：4敗給勇士，而這是他們近7場第6敗，寫下1991年以來最差開季紀錄，今天他們派出前賽揚獎強投克魯伯(Corey Kluber)先發，而今天他表現不好，只投4.2局就被換下場，被敲2支安打，另繳出4保送2三振，留下2分自責分，後面登板的尼克尼爾森(Nick Nelson)並沒幫他守下，也導致他吞下本場比賽敗投。

洋基今天輸球後戰績與雙城並列全美聯最差，是30年來最差開季表現，17場比賽得58分美聯最差，.334長打率更是30隊墊底，近7場團隊打擊率僅.163，平均每場只能得2.57分，狀況相當慘烈。而這歸咎於低迷不振的打線，今天先發9人就有6人打擊率不及2成。

史坦頓(Giancarlo Stanton)僅.158、歐多(Rougned Odor).120、托瑞斯(Gleyber Torres).186、福特(Mike Ford).143、希克斯（Aaron Hicks）.154、弗雷塞(Clint Frazier).175，桑契斯(Gary Sanchez)也才剛好滿2成而已，只有勒瑪修(DJ LeMahieu)、賈吉（Aaron Judge）、厄薛拉(Gio Urshela)表現正常。

另外洋基在最近5場比賽安打數都不到5支，這是隊史自1973年來首次，而隊史最慘紀錄則是1908年的連6場，如果下一場再不振作，他們很可能會再刷破難堪紀錄，另外在投手部份，大概也只有王牌寇爾(Gerrit Cole)表現算及格，明天要登板先發的赫曼(Domingo German)本季也相當悽慘，目前0勝2敗自責分率高達9.0，加上今天吞下敗投的克魯伯，洋基連投手群都令人捏一把冷汗，接下來他們該如何度過難關呢？

(中時新聞網)