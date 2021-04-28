五一勞動節前夕，國民黨智庫今天發布最新民調指出，高達85.7％民眾認為薪資漲幅跟不上整體物價調漲，近8成沒領到三倍券外的疫情紓困津貼或補助，而低薪、勞保年基破產、過勞被認為最需優先處理的前3名問題，痛批蔡政府執政5年來，多項政策跳票，呼籲政府應盡速完成最低工資法修法。

因應新冠疫情，政府去年編列4199.5億元紓困預算，政院日前函請立院同意延長《紓困振興特別條例》施行日期至今年底，根據國民黨智庫最新民調顯示，近8成沒領到三倍券外的紓困津貼，僅16.5％有領到，甚至3.3％不知道有紓困津貼與補助，顯然紓困有執行黑數，政策宣傳也有盲點。

民調指出，有85.7％民眾認為薪資跟不上整體物價增加的幅度，而低薪、勞保年金破產、過勞被認為是政府最需要處理的前3名勞工問題。青年部主任陳冠安進一步說，經交叉分析，20至29歲青年族群，高達66.3％認為低薪問題嚴重，第二擔憂的是承攬工作缺乏保障，且近9成認為薪水跟不上物價調漲，可見年輕人的不滿。

被問到蔡英文總統在2016年競選總統拋出「勞工是心中最軟的一塊」，有41.5％民眾不認同，國民黨革實院長羅智強表示，勞工在蔡政府心中已從最軟的一塊肉，變成政策上最軟的軟柿子，拋出最低工資法修法但至今未兌現，而低薪與高工時儼然成為國恥，呼籲政府盡速修法，把建立友善勞動環境放在心上。

台北市議員徐巧芯表示，自從蔡英文當選，最低工資法逐年跳票屢遭勞團質疑，近日更不斷用經濟成長表現，尤其是護國神山台積電薪資，平均到多數人的薪資，用數字魔術讓人誤以為薪資成長，忽略低薪問題；她呼籲，五一勞動節將屆，蔡政府勿再拖了，若把責任推給下任政府，台灣的勞動問題永遠不會變好。

智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗提出解方，智庫將籌組「為青年找出路」平台，協助青年排除就業與創業障礙，不讓「遊牧人生」發生；其次要求政府啟動勞保財務平衡機制，以金融科技進行勞保基金投資，讓基金管理公開透明，維護勞工老本；另要設立「好連線」，為打造友善生育職場而衝。

這份民調以戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民為調查對象，調查時間在4月20日至4月22日晚上6點至10點，成功抽樣1075個，在95％信心水準下，其最大誤差不超過正負2.99％。

(中時 )