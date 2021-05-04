彰化縣政府編列3100萬元經費整修八卦山大佛，不料工程去年甫動工就卡關停工，營造廠槓上設計監造單位，彰化縣議員吳韋達5日在定期會上要求文化局積極處理，盡速重啟工程，早日讓大佛風華再現。

八卦山大佛1961年興建落成，已有60歷史，是彰化最著名地標之一，卻隨著歲月摧殘、殘破不堪，歷經2年多爭取，縣府文化局爭取修復經費，整修工程去年開標，工程卻流標多達9次；傳出是設計監造設計圖，令許多營造廠商卻步不敢投標。

吳韋達表示，大佛是彰化市的門面、地標歷史建築，更是觀光亮點，今年適逢大佛60周年，卻是這般景況，歷經發包施工、又遭遇問題後停工，修復工程停擺近一年，他呼籲務必盡快重啟修復工程，翻新大佛外觀。

文化局長張雀芬表示，2018年大佛整修工程獲文化部補助，總共流標了9次，總算在前年底標出去，去年3月開工後，施工廠商提出施工架問題，監造即設計單位的建築師事務所，本有義務報告施工方式及數量，卻消極處理，文化局多次居中舉行工作協調會仍未獲回應，確認監造單位有疏失，目前已解除契約，並以機關立場提出損害賠償訴訟。

另外，營造單位停工已逾半年，依公共工程契約相關規定，雙方已提出無條件解約，目前文化局與監造、營造等單位均已雙雙解約。由於原始修復工程的設計方案圖說不夠詳盡，導致營造單位認為有問題，若未變更設計，未來恐同樣面臨營造、監造單位之間的的混亂衝突。

對此，張雀芬強調，未來會在新的監造設計廠商產生之後，將書圖修改的條件放進監造單位的義務裡面，並將變更設計合理的相關費用放入預算內，也會在評鑑出最優秀廠商後，採用最有利標徵選新的監造設計單位，至於營造部分，單純按圖施作，將採用最低標起標。

(中時 )