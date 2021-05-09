台鐵太魯閣號4月2日發生重大事故，迄今1個月，台鐵局8、9日與罹難者家屬舉行懇談會，3場計有百位家屬出席。台鐵表示，每位罹難者10萬元慰問金已全部發完，補償金250萬元已發給35位；另雖目前台鐵局及廠商責任仍由司法單位調查中，但無論未來責任歸屬，台鐵局將比照2018年的1021普悠瑪事故賠償總金額1570萬元（含補償金250萬元）辦理。另受傷旅客慰問金5000元已發給287人，後續醫療理賠方案簽核中，待核定後會擇期召開理賠說明會。

台鐵8、9日分別於花蓮、台東及台北召開3場太魯閣號罹難者家屬懇談會，交通部政務次長胡湘麟主持花蓮場、交通部常務次長祁文中主持台東場、交通部長王國材親自主持台北場，另台鐵局長杜微3場均參加，估計3場計有百位家屬出席。

太魯閣號事故，台鐵已發罹難者慰問金及補償金。圖為台鐵列車。（簡立欣攝）

台鐵表示，懇談會流程首先由與會人員全體起立默哀，隨後由台鐵局簡報事故原因及調查現況、安全改革辦理情形、補（賠）償方案等三部分。台鐵局長杜微說明未來將全力配合各單位調查作業並尊重調查結果，同時加強工程面、管理面及其他加強安全防護作為，徹底改善，以確保行車安全。

補（賠）償方案辦理進度部分，台鐵局已先發給慰問金每位新台幣10萬元，已全部發完；補償金250萬元至5月9日止，已發給35位。目前台鐵局及廠商責任仍由司法單位調查中，考量後續求償訴訟程序冗長，為減輕對家屬正常生活的影響，台鐵局已參照高雄氣爆案例，規劃採代位求償處理方式，如家屬願意，台鐵局將先行墊支賠償總金額，並與家屬簽訂債權讓與同意書後，由台鐵局承擔後續訴訟程序；如家屬不願意，台鐵局將充分尊重家屬意願，由家屬自行提起訴訟。

此外，若台鐵局後續代位求償實際獲得金額大於台鐵局支付金額，則超出金額部分，台鐵局將再給付給家屬；但若求償實際獲得之金額少於台鐵局所給付金額，則家屬亦無須返還所取得金額。補（賠）償內容包含：醫療費用、增加生活上需要之費用、殯葬費、法定扶養費、財物損失、精神慰撫金、其他等。

台鐵表示，懇談會中家屬對於代位求償及其他議題所提意見包括：事故原因及責任調查加速處理、緊急應變及安全改革作為、主動告知相關資訊，債權讓與及和解書內容、後續懇談會規劃安排、研議事故地點設立紀念碑、協助尋找遺失物、是否應考量辦理旅客意外險等，王國材、杜微等均現場回應，也應允進一步研議並列管所有意見，2周內提出會議紀錄。台鐵並承諾加強透過台鐵網頁0402事故專區、家屬群組及關懷員等溝通管道持續提供家屬了解。

(旺報 )