勞動部4日公布109訴願統計，訴願人不服訴願決定提起行政訴訟的部分，去年收受法院164件，其中判決駁回計133件，比例為81.09％，為近五年的新低。勞動部官員表示，確實有發現到今年比例偏低，但近年仍維持8成至9成之間的水準，變動仍屬正常。

為貫徹《憲法》保障人民訴願之權利，防止公權力之恣意致損害人民權益，並糾正不當或違法之行政處分，勞動部依《訴願法》第52條之規定，設勞動部訴願審議委員會，辦理有關勞工行政事務之訴願管轄業務。

勞動部統計，以109年度為例，勞工行政事務之訴願管轄業務，收辦案件數達3,269件，其中除勞工生活補貼紓困案外，以《勞動基準法》、《勞工保險條例》及《就業服務法》為訴願案收件數前3大類，分別為527件、453件及286件，以上合計占該年度訴願案件比率約38.73％。

又，訴願決定撤銷及原處分機關如直轄市、縣（市）政府自行撤銷原處分者，共計265件，約占作成決定案件數2,621件之10.11％，可因訴願制度獲得救濟；另訴願人不服訴願決定提起行政訴訟部分，109年度收受法院裁判計164件，其中判決駁回計133件，表示多數案件法院仍贊同勞動部訴願決定結果。

(工商 )