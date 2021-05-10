人力仲介公司無照營運、假造居留證等治移工權益受害！台灣移工聯盟表示，「廣達人力仲介公司」無照營運，已有6名移工因非法仲介導致權益受損，要求勞動部擴大勞雇雙方的公共服務，並廢除私人仲介制度；勞動部表示，經查該仲介公司許可已於去年11月20日屆滿且未換證，依法不得再從事就業服務業務，如有違反《就服法》事實可處30到150萬罰鍰。

台灣移工聯盟今(10)日於勞動部前舉辦「私人仲介不廢勞雇受害、跨境安全勞動政府負責」記者會，該聯盟表示，根據已接獲的移工求助案件中，有6名移工因廣達國際專業人力仲介有限公司的非法仲介而損害權益，甚至有偽造居留證，記者會現場也有移工拿出偽造居留證證實。

該聯盟說，即使廣達的經營許可早在去年11月底就未換證，但仍私自運作至今，也就是非法營業，今年3月初還因「未善盡受任事務致雇主違法」遭北市裁罰，身為勞工主管機關的勞動部應介入調查，如果有類似廣達的無照業者，主管機關應主動通知雇主和移工，確保勞雇雙方的權益得到保障。

勞動部表示，本案廣達人力仲介公司許可已於去年11月20日屆滿且未換證，依法不得再從事就業服務業務，如有違反《就業服務法》規定可處30到150萬罰鍰；至於移工逾期辦理居留，依據《入出國移民法》規定，居留證申請及延長應由外國人自行或委由仲介公司辦理。

為保障移工權益，勞動部正研擬修訂《私立就業服務機構許可及管理辦法》，將移工委任仲介公司代辦居留業務納入指定之就業服務事項，未來若仲介公司接受移工委任卻未善盡受任事務，例如逾期辦理居留，將依《就業服務法》第40條第1項第15款規定處新台幣6到30萬元罰鍰，且當年度仲介公司評鑑成績亦將予以扣分。

(中時 )