儘管湖人總教練佛格才出面說明「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星仍無復出時間表，詹皇9日卻在IG貼出自己跟一眉哥場邊合照，且寫，「天氣預報員說馬上要變天了，暴風雨馬上就來了，大家要開始準備做好安全措施！」

詹姆斯自從遭到對方沒品撲倒，造成右腳踝高位扭傷以後，目前已經缺席8場比賽，安東尼戴維斯更慘，因為腳跟與小腿傷勢已經25場例行賽沒打了，湖人也從季初位居西區龍頭，一路下滑到西區第5，當然格外渴望兩大球星趕緊歸隊。

根據美媒爆料，安東尼戴維斯有機會在這次湖人客場5連戰之後，宣告傷癒歸隊，至於詹姆斯可能等到4月底才有機會，可是詹皇的恢復能力向來驚人，就算他已經36歲了，外界仍然看好他可以提前復出，也讓他在IG的「暗示」更明顯。

目前湖人除了詹姆斯與安東尼戴維斯列在傷兵名單，今天就連庫茲馬也因小腿緊繃傷勢宣告缺陣，先發中鋒德拉蒙雖然復出，表現明顯受到右腳趾挫傷影響，上半場也因犯規麻煩才打10分鐘，湖人這波嚴重傷兵潮暫時還看不出恢復的跡象。

(中時 )